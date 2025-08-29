Судаков провел последний матч за Шахтер?

Если верить куче инсайдов, которые массово возникли в течение последних дней – переговоры с Бенфикой по продаже Георгия близки к завершению. Возможно, что уже на выходных он переедет в Лиссабон. При таких условиях лидеров стараются беречь, однако счет 1:1 в первой встрече заставлял Арду Турана выпускать всех лидеров.

Проблемой стала позиция нападающего, ведь все они были травмированы – кроме Глущенко. Элиас и Швед остались в заявке, но после мышечных повреждений их не поставили в основу. Как следствие, на острие атаки не было чистового форварда. На этой позиции открывались Судаков и Бондаренко. Невертон же вообще не смог восстановиться.

Новая старая проблема прогрессирует. Шахтер не создает моментов

Эксперты списали отсутствие голов с Панатинаикосом на отсутствие фарта, а небольшое количество острых эпизодов – на сопоставимый уровень соперника. Шахтер все равно играл лучше, у команды работали все механизмы, а 2-3 явных голевых возможности все равно возникало.

Повторение истории с Серветтом уже начало настораживать. Шахтер доминировал по всем показателям в первой встрече, но создал мало и забил только после углового. И это при том, что швейцарцы сейчас находятся в кризисе, де-факто не зная побед с конца июля. Игра на выезде шокировала все больше – теперь у Шахтера моментов не возникало вообще.

До перерыва были только неплохие подходы и врывания в штрафную, но практически все удары были заблокированы или прошли с невыгодных позиций. Относительно перспективными были только два эпизода – замыкание подачи Кевина на дальней штанге (Алиссон головой попал в защитника перед собой) и удар Кевина метров с 23-х в правый нижний (без проблем для голкипера). Также был неплохой проникающий пас под врывание Бондаренко на правый край штрафной, однако Артем не смог обработать мяч до встречи с голкипером.

Расконцентрированность в обороне Шахтера на стандартах тоже никуда не делась. Обычный вброс швейцарцев с аута на 43-й минуте завершилось серией передач под удар Нжо – тот вколотил с линии штрафной и попал в штангу! А еще в начале встречи подача с углового спокойно пролетела над линией вратарской мимо пустой зоны на дальней штанге.

Дебютный момент "горняки" создали аж на 47-й минуте. Судаков прорекламировал себя для Бенфики, открывшись между линиями под разрезной пас Бондаренко – и пробив метров с 22-х. Георгий попал точно в ближнюю штангу!

А уже через несколько минут проявилась другая проблема Шахтера – уязвимость в переходах из атаки в оборону. Втянувшись всеми силами на чужую треть поля, "горняки" допустили потерю и мгновенно нарвались на острый контрвыпад. Хозяева получили огромное количество пространства, воспользовавшись недостатками защитников и общей потерей баланса дончан.

Все завершилось выходом Нжо один на один с обыгрышем Ризныка. Лилиан финишировал ударом в пустые ворота. 1:0! По сумме двух матчей Серветт вышел вперед.

Замены Турана позволили отыграться, но раскрыли игру

Практически сразу тренерский штаб Шахтера провел двойную замену. На поле появились Элиас и Педринью, в то время как Алиссон и Бондаренко присели на банку. На 68-й минуте в игру вступила новая парочка – Конопля (вместо Винисиуса) и Лукас Феррейра. Ради правого вингера Арда Туран снял единственного номинального опорника Марлона.

Впрочем, еще при наличии Марлона швейцарцы провели контратаку, с которой вполне могли забивать во второй раз. В ее финальной части Нжо спокойно подал на дальнюю штангу, откуда последовала скидка на линию вратарской – Антунес замыкал, однако получилось неуклюже и слишком просто для Ризныка.

Шахтер мог наказать за расточительство на 61-й минуте, когда Очеретько решил пробить с дальней дистанции. Удар срикошетил о частокол ног и отскочил на левый угол вратарской – туда прибежал Кевин. Голкипер Малль успел сократить дистанцию и парировать выстрел бразильца.

Серветт ответил выходом Варелы. Всего через несколько секунд после замены нападающий открылся на левом фланге, легко качнул Бондара и выстрелил с края штрафной. Мяч прошел параллельно правой штанге, а уже через две минуты Элиас ворвался на правый край с разрезной передачи Педринью – тот оказался перед Маллем под острым углом и даже пробил под голкипером, но последнего подстраховал Бронн.

Еще через минуту замена Арды Турана сработала. Элиас снова оказался в штрафной площадке и упал после контакта с Мазику. Рефери назначил пенальти, а Каун праздновал это решение так, будто выиграл финал ЛЧ. Настолько он был уверен во взятии ворот. 11-метровый взялся исполнять Кевин, легко переиграв Малля. 1:1!

В последней 20-минутке игра без Марлона начала сказываться. Атаки шли в обе стороны. Шахтер до 90-й минуты успел напугать Серветт кроссами, после которых с левого угла штрафной пробивали Педро Энрике и Кевин – обоим немного не хватило точности.

Швейцарцы же 1-й компенсированной ответили контрвыпадом с рывком Варелы на рандеву с Ризныком – он стал возможным после того, как поскользнулся Бондарь. Форвард обошел Дмитрия, но Кевин вернулся и успел выбить мяч из-под него в героическом подкате.

Еще через минуту Варела влетел на левый край штрафной и закрутил мяч в дальнюю девятку. Резник спас дончан, а те ответили лонгшотом Очеретько. Сфера прошла над перекладиной. В конце концов, арбитр отправил команды в овертайм.

Овертаймы были за Шахтером

В дополнительную 30-минутку команды обычно играют осторожнее. Шахтер и Серветт же продолжили размены – дончане глубоко втягивались на чужую треть и никак не могли довести дело до конкретики, а швейцарцы отвечали контратаками без завершения. В таком футболе Фортуна решила помочь обоим коллективам.

Так, на 91-й минуте Судаков выполнил заброску с левого фланга на дальнюю штангу. Ее никто не замкнул и не перехватил, поэтому мяч пролетел в сантиметрах от угла ворот. На 101-й же затяжной розыгрыш углового привел к отскоку и неожиданно выстрелу Кевина – вероятный новичок Фулхэма зарядил с подъема в правый угол, однако попал в штангу!

Через минуту после мини-перерыва забивать мог Элиас, который оказался на левом краю штрафной площади. Варианта для продолжения атаки не нашлось, поэтому бразилец закрутил мяч в дальнюю девять. Малль спас хозяев. Судаков же еще через несколько минут решился пробить с дистанции в ближний верхний – мяч задел сетку, но только с внешней стороны.

Призрак серии пенальти с Панатинаикосом все сильнее нависал над стадионом в Швейцарии, однако на 112-й минуте Шахтер таки забил свой заслуженный гол. Его начал ... Бондарь, который нажал на Конью, когда тот принимал вынос от Мазику. Валерий развернул опорника, погнал его назад и в конце концов выбил мяч из-под ног.

Педринью тут же подхватил и отдал пас Элиасу, а Каун зашел в штрафную и качнул защитников на паузе. После этого бразилец вколотил пи ближнюю стойку – 1:2! Вот это форвард, вот это настоящий форвард! Стоит отметить и Арду Турана, ведь его замены сработали.

На 118-й минуте Лукас Феррейра мог добить Серветт, сместившись с правого фланга и выстрелив под дальнюю штангу. Малль спас швейцарцев от третьего гола, но спасти их от вылета из еврокубков не смог. Финальный свисток зафиксировал волевую победу Шахтера – донетчане прорвались в основной этап Лиги конференций!