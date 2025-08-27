Швейцарская и украинская команды сойдутся в повторной дуэли за выход в групповой этап третьего по силе еврокубка. Где посмотреть решающую игру подскажет "Футбол 24".

В четверг, 28 августа, Шахтер в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде сыграет против Серветта. Поединок состоится на арене Стад де Женев, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Серветт – Шахтер? Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на Киевстар ТВ.

Напомним, Шахтер начал свой еврокубковый путь в квалификации Лиги Европы. Там "горняки" сперва одолели финский Ильвес, после чего уверенно прошли турецкий Бешикташ. Впрочем, на пути команды стал Панатинаикос, который в серии пенальти выбил украинский клуб из турнира.

Победитель противостояния Шахтер – Серветт гарантирует себе место в основном этапе Лиги конференций сезона 2025/26.

