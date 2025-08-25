УЕФА определился с судьями, которые будут обслуживать поединок между швейцарской и украинской командами.

Главным арбитром ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций между Серветтом и Шахтером будет 41-летний испанец Гильермо Куадра Фернандес, сообщает официальный сайт УЕФА.

На линиях ему будут помогать земляки Гваделупе Поррас Аюсо и Анхель Невадо. Роль четвертого судьи будет выполнять Матео Бускетс Феррер. За VAR будет отвечать Сезар Сото Градо, а ассистировать ему будет Мигель Анхель Ортис Арииас.

К слову, испанский арбитр лишь однажды пересекался с украинцами. В октябре 2024 года он зафиксировал мировую между сборными Украины и Чехии в Лиге наций ("сине-желтые" пропустили первыми еще до середины тайма, а после отдыха Довбик с пенальти восстановил статус-кво).

Напомним, ответный матч плей-офф Лиги конференций состоится в четверг, 28 августа. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась боевой ничьей 1:1.

