– Этот матч дает мне особые и приятные воспоминания с 2008 года (сборная Турции победила на стадионе Серветта Чехию (3:2), благодаря чему вышла в плей-офф Евро-2008, на котором дошла до полуфинала, – прим.).

– Каким Арда Туран возвращается на этот стадион спустя 17 лет?

– Мне тогда было 20-21 год. На 75-й минуте мы проигрывали 0:2. Тогда тренер научил нас не сдаваться, Я усвоил хороший урок. Когда вспоминаю об этом, то горжусь тем, чего достиг со сборной. Надеюсь, завтрашний день тоже принесет нам прекрасную историю. Серветт – очень серьезная команда. Честно говоря, у них отличный тренер и четкий план. У них свой стиль. Мы же попробуем завтра играть в своем стиле.

Я доверяю своим игрокам. Надеюсь, мы пройдем в следующий раунд. Потому что это дает нашим игрокам столько надежды. Мы продолжим то, что делали. Мы хотим продолжать совершенствоваться. Мы – молодая команда. Мы продолжаем развиваться. Выход на европейскую арену имеет решающее значение для нашего развития. Завтра вы увидите все, что у нас есть – мы выложимся на полную.

– Как чувствуют себя Элиас и Невертон после повреждений в первом матче?

– Насчет Элиаса – сегодня мы обследуем его и посмотрим. Нас утомляют травмы на одних и тех же позициях, но мы будем над этим работать. Мы работаем в нелегких условиях, но постараемся сделать все, чтобы избежать травм.

– Тренер Серветта сказал, что они создали Шахтеру проблемы в первом матче и хотят заставить вас ошибаться во втором. Подготовили ли вы что-то, чтобы удивить соперника?

– Иногда, когда ты даже не можешь забить, кажется, что ты наконец-то преуспел. Я имею большую уверенность в своих игроках. Я имею большую уверенность в том, как мы играем. Я очень уважаю тренера соперника, это замечательный коуч, но я не думаю так же. У нас был 81% владения мячом, много моментов, которые мы не реализовали, у нас было 19 навесов. Посмотрим, что произойдет завтра. Серветт в этом сезоне играл в квалификации Лиги чемпионов, а мы почти на 80% молодая команда", – сказал Туран на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций состоится в четверг, 28 августа. Начало встречи в 22:00. Первая игра завершилась вничью – 1:1.

