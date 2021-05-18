Серия В, полуфинал плей-офф, первые матчи

Читтаделла – Монца – 3:0

Голы: Балдьини, 13, 22, 85

Венеция – Лечче – 1:0

Гол: Форте, 47

Монца одиозного президента Сильвио Берлускони разгромно проиграла Читтаделле и дома может надеяться только на чудо (победы 3:0 хватит, поскольку есть преимущество высшего места в регулярке). Героем встречи стал 24-летний нападающий Энрико Балдьини. В первом тайме он оформил дубль, а под занавес поединка положил еще и третий гол. Марио Балотелли остался в запасе и вышел на 83 минуте только, чтобы посмотреть на последний гол невероятного Балдьини.

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Пара Венеция – Лечче пока выглядит не так однозначно. Судьбу плотного матча решил гол Форте в дебюте второй половины. Здесь преимущество регулярки на стороне Лечче, поэтому "волкам" дома будет достаточно выиграть со счетом 1:0.

Ответные матчи полуфиналов состоятся 20 мая. Напомним, что прямые путевки в элиту забрали Эмполи и Салернитана.

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