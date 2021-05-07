Вслед за революционными преобразованиями в Кубке Италии местные функционеры собираются видоизменить и высший дивизион чемпионата.

Серию А собираются сократить до 18-ти клубов, сообщает La Repubblica.

Кубок Италии получит радикальные изменения – ряд команд окажется за бортом турнира

Изменения связаны с обновленным форматом Лиги чемпионов. Начиная с сезона 2024/25 в главном еврокубке увеличится количество матчей, поэтому функционерам придется искать баланс между внутренним чемпионатом и международной ареной. Уменьшение количества участников Серии А позволит облегчить нагрузку на ведущие клубы Италии. Окончательное решение относительно формата первенства клубы могут принять во вторник, 11 мая.

Чемпионат Италии уже играли с 18-ю командами в начале 30-х гг. прошлого века, а также в 1952-1967 и 1988-2004 гг. Ранее местные функционеры ограничили круг участников Кубка Италии представителями Серий А и B.

Конте скинув правителя, якого сам коронував, Азар – живий, фани МЮ перенесли Зінченку свято – огляд вікенду