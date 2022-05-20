Серия А выбрала лучших игроков сезона по позициям – не обошлось без сенсаций
В Италии продолжили подводить итоги сезона 2021/22, выбрав лучших игроков в каждом из звеньев.
Теперь стали известны имена всех игроков, признанных лучшими в Серии А на своих позициях. Иммобиле предсказуемо стал лучшим форвардом, Брозовича выбрали лучшим хавбеком первенства, а Меньян стал лучшим вратарем первенства, сообщает официальный твиттер Серии А.
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Лучшим молодым игроком (до 23 лет) неожиданно стал Осимхен, у которого среди конкурентов был Влахович, уступивший Иммобиле 3 гола в бомбардирской гонке. А лучшим среди защитников сенсационно стал центрбек Торино Бремер.
Добавим, что судьба чемпионства в Италии до сих пор не определена – Милан опережает Интер на 2 пункта перед завершающим поединком сезона.
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