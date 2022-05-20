В Италии продолжили подводить итоги сезона 2021/22, выбрав лучших игроков в каждом из звеньев.

Теперь стали известны имена всех игроков, признанных лучшими в Серии А на своих позициях. Иммобиле предсказуемо стал лучшим форвардом, Брозовича выбрали лучшим хавбеком первенства, а Меньян стал лучшим вратарем первенства, сообщает официальный твиттер Серии А.

Звезда Милана стал лучшим игроком Серии А на своей позиции – это его первый сезон в чемпионате

Лучшим молодым игроком (до 23 лет) неожиданно стал Осимхен, у которого среди конкурентов был Влахович, уступивший Иммобиле 3 гола в бомбардирской гонке. А лучшим среди защитников сенсационно стал центрбек Торино Бремер.

Добавим, что судьба чемпионства в Италии до сих пор не определена – Милан опережает Интер на 2 пункта перед завершающим поединком сезона.

Милан одолел Аталанту, вплотную приблизившись к Скудетто: досрочный конец сезона для Малиновского и шедевр Эрнандеса

? Un muro invalicabile, con il 3️⃣ sulle spalle e la maglia granata addosso.



Il Miglior Difensore di questa #SerieATIM è #Bremer!@TorinoFC_1906 #WeAreCalcio pic.twitter.com/Wy3NEjn8DP — Lega Serie A (@SerieA) May 20, 2022