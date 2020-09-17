Серия А узнала рейтинг самых сексуальных тренеров турнира – экс-наставник Шахтера попал в топ-5
07:30 - Читати українською
Андреа Пирло лишь недавно возглавил Ювентус, а уже попал в интересный топ.
Итальянский сайт JOYClub провел опрос среди ценителей Серии А относительно самого сексуального тренера местного первенства.
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Очевидно, первое место себе забрал эпатажный наставник Ювентуса Андреа Пирло, за легенду проголосовали 23% респондентов. На второй строчке расположился Эусебио Ди Франческо (Кальяри), а замыкает тройку Филиппо Индзаги (Беневенто).
Стоит отметить, что экс-тренер Шахтера, а ныне наставник Ромы Паулу Фонсека занял почетное 5-е место.
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