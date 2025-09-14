Серия А: Удинезе вышел на третье место, Аталанта оформила первую победу
В воскресенье, 14 сентября, состоялись матчи 3-го тура Серии А. Читайте подробности на "Футбол 24".
Серия А, 3-й тур
Пиза – Удинезе – 0:1
Гол: Браво, 14
Аталанта – Лечче – 4:1
Голы: Скальвини, 37, Де Кетеларе, 51, 73, Залевски, 70 – Н'Дри, 82
После домашней ничьей с Вероной Удинезе одержал вторую победу кряду. Вслед за Интером был обыгран новичок элитного дивизиона Пиза. Единственный гол был забит в начале встречи Икером Браво после нескольких отскоков мяча в штрафной площади Пизы. У команды Альберто Джилардино были шансы сравнять счет, но она ими не воспользовалась.
Так Удинезе временно вышел на третье место.
Аталанта под руководством Ивана Юрича одержала первую победу в чемпионате – Не повезло Лечче. Экс-форвард "джаллоросси" Никола Крстович забить не смог, но дважды ассистировал своим новым партнерам – сначала Де Кетеларе, затем – Залевски. Сам Залевски также, помимо гола, оформил голевую передачу. Однако героем встречи стал Де Кетеларе, который оформил дубль.