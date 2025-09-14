Серия А, 3-й тур

Пиза – Удинезе – 0:1

Гол: Браво, 14

Аталанта – Лечче – 4:1

Голы: Скальвини, 37, Де Кетеларе, 51, 73, Залевски, 70 – Н'Дри, 82

После домашней ничьей с Вероной Удинезе одержал вторую победу кряду. Вслед за Интером был обыгран новичок элитного дивизиона Пиза. Единственный гол был забит в начале встречи Икером Браво после нескольких отскоков мяча в штрафной площади Пизы. У команды Альберто Джилардино были шансы сравнять счет, но она ими не воспользовалась.

Так Удинезе временно вышел на третье место.

Аталанта под руководством Ивана Юрича одержала первую победу в чемпионате – Не повезло Лечче. Экс-форвард "джаллоросси" Никола Крстович забить не смог, но дважды ассистировал своим новым партнерам – сначала Де Кетеларе, затем – Залевски. Сам Залевски также, помимо гола, оформил голевую передачу. Однако героем встречи стал Де Кетеларе, который оформил дубль.