Серия А, 27 тур

Удинезе – Салернитана – 1:1

Голы: Камара, 45+3 – Чауна, 10

Удаления: Эбоселе, 66 (Удинезе)

За минувшие восемь туров Удинезе одержал лишь одну победу. Зато какую! Фриульцы прибили Ювентус. Видимо, болельщики согласились бы проиграть в Турине, если бы их команда смогла одолеть прямых конкурентов. Сегодня теоретически был шанс на три очка, ведь в гости приехала худшая команда Серии А, которой пока не очень помогло увольнение Пиппо Индзаги.

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Салернитана действительно была хуже на поле, но именно она открыла счет. Лум Чауна разобрался с оппонентами на фланге, сместился в центр и роскошным ударом отправил мяч в сетку. 20-летний француз стал самым молодым игроком чемпионата, который в этом сезоне набрал 5 очков по системе гол+пас. Интересно, что этот удар так и остался единственным в створ за весь матч в исполнении гостей. Удинезе был намного активнее и острее. Сравнял еще до перерыва. Великолепный гол после передачи Товена забил Камара.

Во втором тайме команды упустили по парочке великолепных моментов. Удинезе полчаса играл в меньшинстве, но даже при таких условиях пытался вырвать победу.