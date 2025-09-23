Состоялись матчи очередного тура Серии А 2025/26. Позиции всех команд в турнирной таблице узнайте из материала "Футбол 24".

По итогам 4 туров Наполи поднялся на вершину турнирной таблицы. Неаполитанцы набрали 12 очков и опережают Ювентус (10 очков), Милан і Рому (у них – по 9 очков).

Наполи в ярком матче обыграл Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А

Аталанте после двух ничьих удалось выровнять ситуацию – Бергамаски уже на пятой позиции. Они опережают сенсационный Кремонезе Джейми Варди – новичок Серии А продолжил свое пребывание в зоне еврокубков.

Главным разочарованием старта сезона стали Интер і Лацио: "нерадзурри" расположились на экваторе турнирной таблицы, а римляне – в ее нижней части. Лацио впервые за 50 лет проиграл стартовые 3 матча за 4 тура.

Дженоа Руслана Малиновского – лишь 16-я.