Серия А, турнирная таблица: Наполи лидирует, Довбик в зоне ЛЧ, Интер буксует
Состоялись матчи очередного тура Серии А 2025/26. Позиции всех команд в турнирной таблице узнайте из материала "Футбол 24".
Субботняя программа Серии А подарила три матча. Комо расписал ничью с Кремонезе, Ювентус і Аталанта также сильнейшего не выявили. В итоге туринцы сейчас второй с 11 очками, а "бергамаски" находятся в зоне Лиги конференций с 9 пунктами. Интер переиграл Кальяри и сейчас в зоне Лиги Европы.
Ювентус снова потерял очки, Интер обыграл Кальяри и поднялся в зону еврокубков, сенсационный Кремонезе без поражений
Турнирную таблицу возглавляет Наполи (12), также в зоне ЛЧ находятся Милан (9) и Рома (9).
Претендентами на вылет остаются Парма (2), Пиза (1) и Лечче (1).
