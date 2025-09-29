Состоялись матчи очередного тура Серии А 2025/26. Позиции всех команд в турнирной таблице узнайте из материала "Футбол 24".

По итогам пятого тура произошла смена лидера. Милан обыграл Наполи (2:1) и вышел на первое место благодаря лучшей разнице мячей. Наполи опустился на вторую строчку, а Рома – третья. У всех этих команд по 12 очков.

Замыкает квартет в зоне Лиги чемпионов Ювентус, который потерял очки в игре с Аталантой (1:1). Интер победил Кальяри (2:0) и сумел подняться на пятую строчку. У "нерадзурри" – 9 очков, как и у Аталанты с Кремонезе.

Дженоа Руслана Малиновского находится внизу турнирной таблицы – у "грифонов" лишь два очка в активе. Столько же – у Пармы, Пизы и Лечче.

