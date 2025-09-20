Состоялись матчи очередного тура Серии А 2025/26. Позиции всех команд в турнирной таблице узнайте из материала "Футбол 24".

Четвертый тур Серии А начался матчем Лечче – Кальяри. Гости победили благодаря дублю Андреа Белотти и поднялись в зону Лиги Европы. Лечче – на последней позиции.

Белотти оформил дубль и принес Кальяри волевую победу над Лечче

Наполи і Ювентус идеально стартовали в нынешней кампании – в активе лидеров по 3 победы.

Кремонезе идет третьим, Милан і Рома Артема Довбика уступают команде Джейми Варди на один балл. А вот Интер и Лацио старт чемпионата провалили – у обеих команд по 3 очка.

Дела у Дженоа Руслана Малиновского идут еще хуже – у "грифонов" лишь два очка в активе. Таблицу вместе с Лечче замыкают Пиза и Парма.