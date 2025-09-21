Четвертый тур Серии А начался матчем Лечче – Кальяри. Гости победили благодаря дублю Андреа Белотти и поднялись в зону Лиги Европы. Лечче – на последней позиции. В субботу состоялось три матча: Болонья вырвала победу над Дженоа (2:1), Ювентус потерял очки в игре с Вероной (1:1), а Милан разгромил Удинезе (3:0).

Ассист Малиновского не спас Дженоа от поражения в Болонье, Ювентус впервые потерял очки, Милан разбил Удинезе

Ювентус сохранил первое место, набрав 10 очков после 4 туров, но Наполи (9) уже завтра может опередить туринцев. Столько же баллов имеет и Милан, который уже сыграл свою игру 4-го тура. Догнать "Старую синьору" может и сенсационный Кремонезе с Джейми Варди – сейчас 7 пунктов, как и у Кальяри и Удинезе. Рядом Рома и Болонья – по 6 очков. Интер непривычно низко – 3 пункта и 12 место. Дженоа Руслана Малиновского никак не может победить – 2 балла и место рядом с зоной вылета, в которой сейчас Пиза, Парма и Лечче (у всех по 1 пункту).