Стартовал третий тур итальянской Серии А, который подарил нам грандиозную перестрелку Ювентуса и Интера – победили туринцы со счетом 4:3. Кальяри уверенно переиграл Парму (2:0), а Наполи благодаря голам де Брюйне и Хёйлунда переиграл Фиорентину на выезде (3:1).

Ювентус одолел Интер в грандиозном Дерби Италии с семью голами – братья Тюрамы забили друг другу, турки сделали феерию

Таким образом, Ювентус и Наполи идеально продолжили, набрав по 9 баллов в трех стартовых турах. Присоединиться к ним могут Рома и Кремонезе (по 6 пунктов), которым еще предстоит сыграть свои матчи этого тура. Удинезе и Кальяри замыкают еврокубковую зону, имея по 4 балла. Необычно низко Интер – 11 место и 3 очка в активе (хотя столько же имеют и Лацио и Милан на седьмом и восьмом местах). Сразу у шести команд (Пиза, Дженоа, Лечче, Верона, Торино, Парма) по 1 пункту, а Сассуоло остается единственным клубом, который не набрал ни одного балла.