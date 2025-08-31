Состоялись матчи очередного тура Серии А 2025/26. Позиции всех команд в турнирной таблице узнайте из материала "Футбол 24".

2-й тур Серии А стартовал матчем двух новичков элиты – Сассуоло и Кремонезе только в прошлом году выступали в низшем дивизионе. Победили последние (3: 2) – Кремонезе набрал 6 очков из 6-ти возможных, а Сассуоло остался на дне с 0 баллов после двух матчей.

Модрич оформил дебютный ассист за Милан – "россонери" уверенно переиграли Лечче, Сассуоло проиграл Кремонезе

Продолжил игровую программу пятницы Милан, который не без проблем, но одолел Лечче (2:0).

Матчи субботы были не отличались результативностью. В частности, Наполи в тяжелом матче одолел Кальяри (1:0) и возглавил турнирную таблицу, Рома минимально переиграла Пизу (1:0) в гостевом матче и тоже находится среди лидеров, а Болонья с тем же счетом обыграла Комо (1:0). Нарушили флешмоб поединков субботы Парма и Аталанта, которые сильнейшего в очном противостоянии не выявили (1:1).

Внизу турнирной таблицы также не без неожиданностей – в частности Лацио, Торино и Сассуоло имеют 0 пунктов, но последние на 20-й строчке после двух сыгранных туров (у остальных пока по 1 матчу в активе).