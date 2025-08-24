Состоялись матчи первого тура Серии А 2025/26. Позиции всех команд в турнирной таблице после старта первенства узнайте из материала "Футбол 24".

Серия А стартовала в субботу, 23 августа, 4 матчами. Наполи подтвердил звание действующего чемпиона, обыграв Сассуоло (2:0). В параллельной игре зафиксировали единственную ничью этого игрового дня между Дженоа и Лечче (0:0).

Рома обыграла Болонью в первом матче при Гасперине – классная игра конкурента Довбика, украинцу достались крохи

Рома Артема Довбика стартовала с победы над Болоньей (1:0), хотя украинец вышел на поле на последние 15 минут. А вот Милан решил шокировать всех, проиграв Кремонезе (1:2) в дебютной игре Луки Модрича в Италии.

Добавим, что завтра состоится еще 4 игры чемпионата: Кальяри – Фиорентина, Комо – Лацио, Аталанта – Пиза и Ювентус – Парма. А на понедельник запланированы матчи Удинезе – Верона и Интер – Торино.