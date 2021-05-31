Серия А решила подвести итоги игрового года, что завершился. Уже определили всех лучших.

Победу в главной номинации – MVP сезона – получил Ромелу Лукаку из Интера, информирует официальный Twitter соревнований.

Журналисты "вытащили" из Джорджины четкий ответ о будущем Роналду

Также определили топ-представителей всех амплуа: лучшим голкипером стал Джанлуиджи Доннарумма из Милана, защитником – Кристиан Ромеро из Аталанты, полузащитником – Николо Барелла из Интера, а форвардом – Криштиану Роналду из Ювентуса. Лучшим футболистом до 23 лет был признан нападающий Фиорентины Душан Влахович.

Напомним, чемпионство в сезоне 2020/21 завоевал Интер, опередив ближайшего конкурента – Милан – на 12 зачетных баллов.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо