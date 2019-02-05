Серия А рассмотрит вопрос об уменьшении количества команд лиги

Президент Серии А Гаэтано Миккиче сообщил, что количество команд в элитном итальянском дивизионе может быть сокращено до 18.

"Во всех ведущих европейских чемпионатах, за исключением Бундеслиги, – по 20 команд. Во время последнего заседания Федерации футбола Италии нам позволили принять решение о возможном уменьшении количества команд с 20 до 18.

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Мы примем решение на собрании, как только обсудим все преимущества и недостатки. Федерация дала возможность каждой из лиг принять решение о количестве клубов, и это прекрасно", – сказал Миккиче в эфире Radio Anch'io Sport.

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