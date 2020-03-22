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Серия А рассматривает новую дату возобновления турнира

09:09 102 Читати українською
Серия А рассматривает новую дату возобновления турнира
Ювентус – Интер / Фото Goal

В Италии понимают, что последствия эпидемии еще долго придется устранять.

Боссы Серии А надеются вернуться к розыгрышу турнира в начале июня, сообщает Repubblica.

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Ранее в чемпионате Италии был установлен дедлайн до 2 мая, но пандемия, которая пока не утихает на территории страны, внесла свои коррективы. После 26-ти туров Серии А лидером турнирной гонки является Ювентус, который опережает Лацио на одно очко.

На сегодняшний день, 22 марта, в Италии зафиксировано более 50 тысяч случаев инфицирования коронавирусом – около 5 тысяч стали летальными.

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