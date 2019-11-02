Серия А презентовала яркий мяч для зимней части чемпионата

Чемпионат Италии заранее готовится к матчам зимнего периода, которые требуют особой экипировки.

Серия А в своем официальном Twitter опубликуала фотографии новой версии мяча, подготовленной специально для зимнего этапа чемпиоанта.

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Очевидным требованием для такого нововведения является контраст с белым цветом снега, и новый мяч полностью соответствует таким критериям. Кожаный от компании Nike сочетает горячие желтые и оранжевые цвета, разбавленные фиолетовыми вставками. Новый мяч должен дебютировать уже сегодня (2 ноября), на матче Рома – Наполи, который откроет программу 11 тура Серии А.

К слову, похожий мяч для зимы получил еще один европейский топ-чемпионат – АПЛ, которая также сотрудничает с Nike.

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