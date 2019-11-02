toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР

Серия А презентовала яркий мяч для зимней части чемпионата

13:58 54 Читати українською
Серия А презентовала яркий мяч для зимней части чемпионата
Рома – Наполи / Reuters

Чемпионат Италии заранее готовится к матчам зимнего периода, которые требуют особой экипировки.

 

Серия А в своем официальном Twitter опубликуала фотографии новой версии мяча, подготовленной специально для зимнего этапа чемпиоанта.

Ла Лига представила зимнюю версию мяча в "кислотных" цветах

Очевидным требованием для такого нововведения является контраст с белым цветом снега, и новый мяч полностью соответствует таким критериям. Кожаный от компании Nike сочетает горячие желтые и оранжевые цвета, разбавленные фиолетовыми вставками. Новый мяч должен дебютировать уже сегодня (2 ноября), на матче Рома – Наполи, который откроет программу 11 тура Серии А.

К слову, похожий мяч для зимы получил еще один европейский топ-чемпионат – АПЛ, которая также сотрудничает с Nike.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Главные новости футбола 1 ноября: Вернидуба сватают за границу, VAR дебютировал в Украине
07:00
295
Теги
Италия Серия А Футбольный мяч Рома - Наполи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
43
мин
Рома
16:00
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук