Серия А попросила помощи у властей из-за паузы в чемпионате / AFP

Руководство итальянской Серии А призвало власти предоставить льготы для клубов из-за ситуации с COVID-19.

Руководство Серии А при поддержке президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравина подготовило обращение к Федерации спорта Италии. В нем говорится о помощи для клубов, которую они хотели бы получить от итальянского правительства в случае незавершения чемпионата, сообщает Football Italia.

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Документ предусматривает предоставление клубам права договариваться с букмекерами о титульном спонсорстве (было запрещено в прошлом году), уменьшение бюрократии при строительстве или реконструкции стадионов, а также изменение правил продажи телевизионных прав Серии А.

По оценкам экспертов, если сезон не восстановится, то 20 клубов могут потерять суммарно около 720 млн евро на правах на телетрансляцию, доходы в день матча и мерчандайзинг.

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