toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Серия А попросила помощи у властей из-за паузы в чемпионате

21:40 20 Читати українською
Серия А попросила помощи у властей из-за паузы в чемпионате
Серия А попросила помощи у властей из-за паузы в чемпионате / AFP

Руководство итальянской Серии А призвало власти предоставить льготы для клубов из-за ситуации с COVID-19.

Руководство Серии А при поддержке президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравина подготовило обращение к Федерации спорта Италии. В нем говорится о помощи для клубов, которую они хотели бы получить от итальянского правительства в случае незавершения чемпионата, сообщает Football Italia.

Бергамо не сдается: обескровленый коронавирусом город трогает мощным зарядом в стиле тифози

Документ предусматривает предоставление клубам права договариваться с букмекерами о титульном спонсорстве (было запрещено в прошлом году), уменьшение бюрократии при строительстве или реконструкции стадионов, а также изменение правил продажи телевизионных прав Серии А.

По оценкам экспертов, если сезон не восстановится, то 20 клубов могут потерять суммарно около 720 млн евро на правах на телетрансляцию, доходы в день матча и мерчандайзинг.

Роналду из-за коронавируса обдумывает сенсационный трансфер с многоходовкой – СМИ озвучили претендентов

blog_ava
Дзюба обвиняется в расизме – Ракицкий стал "жертвой" лидера сборной России
07:30
1384
Теги
коронавирус Италия Серия А
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
20
час
:
44
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук