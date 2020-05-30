Серия А планирует возвращение болельщиков на стадионы – фанаты почувствуют ряд ограничений

Такой картины не будет еще долго / ФК Ювентус

Руководство итальянского футбола начинает задумываться над возвращением фанатов на трибуны.

Количество больных коронавирусом в Италии существенно уменьшилось, поэтому следующим шагом после возобновления Серии А может стать и поэтапное возвращение болельщиков на трибуны.

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Вероятно, что право посещать футбольные матчи первыми получат владельцы сезонных абонементов. Правда, они не смогут занимать свои привычные места, поскольку клубы обяжут рассаживать болельщиков с соблюдением требований социальной дистанции, а заполненной будет максимум треть стадиона, информирует Football Italia.

Также болельщикам перед входом на арены будут мерить температуру. Все присутствующие на матчах должны иметь защитную маску. Правда, даже приблизительный срок возвращения фанатов на трибуны пока не озвучивают.

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