toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ

Серия А ответила на скандальное заявление президента Ла Лиги относительно сомнительных финансов Интера

00:51 19 Читати українською
Серия А ответила на скандальное заявление президента Ла Лиги относительно сомнительных финансов Интера
Хавьер Тебас / фото: Ла Лига

Серия А осудила президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который обвинил итальянские клубы в подрыве трансферного рынка.

"Серия А удивлена ​​и расстроена заявлением президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. Его комментарии не подкреплены никакими знаниями, но наносят ущерб репутации и ставят под сомнение целостность двух итальянских клубов и Лиги.

Президент Ла Лиги Тебас: У Интера нет денег, но он сделал сомнительное предложение по Модричу

Серия A не может пассивно принимать комментарии, которые средства массовой информации используют для дестабилизации нашего положения на международной арене.

Клубы Серии А действуют в рамках, установленных всеми международными правилами, поэтому Серия А переживает период большого оптимизма и энтузиазма.

С четырьмя итальянскими клубами, которые выступят в групповом этапе Лиги чемпионов, мы уверены, что вновь обретенный дух и престиж Серии А не должны пугать соперников, а скорее мотивировать европейские клубы новыми горизонтами конкуренции", – говорится в заявлении пресс-службы Серии А.

Самое интересное о трансферах, оценка еврокубковых перспектив и знакомство с новичками. Превью Серии А сезона-2018/19

Теги
Испания Серия А Хавьер Тебас Ла Лига Интер Интер Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
7
мин
Львов
17:00
Шахтер
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук