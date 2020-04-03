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Серия А отложила возобновление сезона

22:24 28 Читати українською
Серия А отложила возобновление сезона
Ювентус – Лацио / фото из открытых источников

Руководство Серии А провел видеоконференцию о планах насчет возобновления чемпионата Италии.

Серия А перенесла дату возобновления чемпионата с конца мая, сообщает Football-Italia.

АПЛ официально отложила возобновление чемпионата

Отмечается, что сезон не восстановят до тех пор, пока ситуация не перестанет быть опасной для здоровья людей. По поводу зарплаты профсоюз футболистов и руководители Серии А пока не пришли к единому мнению, вопрос будет прорабатываться и дальше. Ранее Серия А планировала возобновить кампанию в конце мая.

Напомним, Италия лидирует в мире по количеству смертей от Covid-19: более 14,5 тысяч умерло из почти 120 тысяч зарегистрированных случаев заражения.

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