Клубы Серии А получат дополнительные полторы недели на подписание новичков благодаря участию Интера и Ювентуса в клубном ЧМ.

В четверг, 21 ноября, Федерация футбола Италии приняла проект о внедрении специального трансферного окна с 1 по 10 июня 2025 года. Как информирует Gazzetta dello Sport и инсайдер Фабрицио Романо, это было сделано для того, чтобы клубы смогли привлечь новых игроков к клубному чемпионату мира 2025 года в июле.

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Италия будет представлена на Клубном ЧМ Интером и Ювентусом. Однако дополнительное трансферное окно распространится на всех участников Серии А. Ранее ФИФА объявила, что внедрение таких дополнительных трансферных окно – внутреннее дело каждой футбольной ассоциации.