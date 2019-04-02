toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ВОРСКЛА ВУЛВЕРХЭМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Серия А отказалась от проведения матчей на Рождество

14:47 3 Читати українською
Серия А отказалась от проведения матчей на Рождество
Игроки Ювентуса колядуют / Фото ФК Ювентус

Следующее Рождество игроки чемпионата Италии смогут полноценно отпраздновать в кругу своих близких.

Боссы чемпионата Италии приняли решение отменить проведение матчей на период Рождественских праздников, сообщает Corriere della Sera.

"Месси – очень хороший игрок, но он не Бог", – Папа Римский поделился впечатлениями от игры аргентинца

В организации признали, что эксперимент с введением в Италии аналога "Boxing Day" – провалился. В основном это связано с двухнедельной январской паузой в чемпионате, которая возникла в результате этого нововведения.

Напомним, следующий сезон Серии А (2019/20) стартует стартует 25 августа.

Теги
Италия Серия А
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
51
мин
Карпаты
17:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук