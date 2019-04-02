Серия А отказалась от проведения матчей на Рождество

Следующее Рождество игроки чемпионата Италии смогут полноценно отпраздновать в кругу своих близких.

Боссы чемпионата Италии приняли решение отменить проведение матчей на период Рождественских праздников, сообщает Corriere della Sera.

"Месси – очень хороший игрок, но он не Бог", – Папа Римский поделился впечатлениями от игры аргентинца

В организации признали, что эксперимент с введением в Италии аналога "Boxing Day" – провалился. В основном это связано с двухнедельной январской паузой в чемпионате, которая возникла в результате этого нововведения.

Напомним, следующий сезон Серии А (2019/20) стартует стартует 25 августа.