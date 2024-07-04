Стал известен календарь итальянской Серии А на сезон 2024/25.

В четверг, 4 июля, Лига Серии А опубликовала календарь на следующий сезон, который был определён посредством жеребьёвки. Как и сезоном ранее, расписание второго круга не будет являть собой расписание первого круга. Чемпионат стартует 17 августа.

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В первом туре Дженоа Руслана Малиновского примет на своём поле чемпиона страны Интер. Милан сыграет с Торино, Ювентус – с новичком Серии А Комо, а Аталанта отправится в гости к Лечче.



1-й тур Серии А:

Дженоа – Интер

Милан – Торино

Ювентус – Комо

Болонья – Удинезе

Лечче – Аталанта

Кальяри – Рома

Лацио – Венеция

Парма – Фиорентина

Верона – Наполи

Эмполи – Монца

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