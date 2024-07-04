Серия А опубликовала календарь на новый сезон: Малиновский начнёт матчем против чемпиона
Стал известен календарь итальянской Серии А на сезон 2024/25.
В четверг, 4 июля, Лига Серии А опубликовала календарь на следующий сезон, который был определён посредством жеребьёвки. Как и сезоном ранее, расписание второго круга не будет являть собой расписание первого круга. Чемпионат стартует 17 августа.
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В первом туре Дженоа Руслана Малиновского примет на своём поле чемпиона страны Интер. Милан сыграет с Торино, Ювентус – с новичком Серии А Комо, а Аталанта отправится в гости к Лечче.
1-й тур Серии А:
Дженоа – Интер
Милан – Торино
Ювентус – Комо
Болонья – Удинезе
Лечче – Аталанта
Кальяри – Рома
Лацио – Венеция
Парма – Фиорентина
Верона – Наполи
Эмполи – Монца
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