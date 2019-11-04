Серия А: определился лучший игрок турнира в октябре

Фанаты чемпионата Италии выбрали своего фаворита по итогам прошлого месяца.

Форвард Лацио Чиро Иммобиле стал лучшим игроком Серии А в октябре, сообщает официальный сайт чемпионата.

Милан – Лацио – 1:2 – видео голов и обзор матча

В прошлом месяце 29-летний нападающий провел 5 матчей в турнире и сумел отличиться 8-ю голами. Забитый мяч в последнем туре Серии А в ворота Милана (2:1) стал 100-м для Чиро в футболке Лацио.

В текущем сезоне чемпионата Италии Иммобиле сыграл в 11-ти поединках, в которых отличился 13-ю голами и 4-мя ассистами.

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