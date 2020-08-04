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Серия А официально определила дату старта сезона 2020/21

00:05 - Читати українською
Серия А официально определила дату старта сезона 2020/21
Роналду со Скудетто / Associated Press

Высший дивизион чемпионата Италии окончательно определился с ключевыми датами нового сезона.

Сезон 2020/21 в Серии А стартует 19 сентября, сообщает Football Italia.

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Финальный тур в свою очередь состоится 23 мая. После Рождества команды вернутся к соревнованиям 3 января. Ранее итальянские функционеры рассматривали вариант со стартом первенства 12 сентября. Однако, решили предоставить командам больше отдыха, в частности, принимая во внимание участие туринского Ювентуса, миланского Интера, Аталанты из Бергамо, Наполи и Ромы в еврокубках.

Кроме того, 1 сентября в Италии откроется летнее трансферное окно. Переходы можно будет оформлять до 5 октября.

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