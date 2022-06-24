Серия А показала календарь. Малиновский в первом туре начнет против Сампдории, а уже во второй игровой день его Аталанта встретится с действующим чемпионом Миланом. Следующий топ-матч ждет бергамасков аж в 7 туре – поездка в гости к Моуринью.

Миланские дерби запланированы на 5 тур (начало сентября) и 21 тур (начало февраля). Римские дерби Лацио – Рома и дерби Италии Ювентус – Интер пересекаются. Они состоятся в 13 туре (начало ноября) и 27 туре (середина марта).

Весь список статусных поединков:

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