Форвард Дженоа Маттиа Дестро стал лучшим игроком февраля в Серии А, сообщает официальный сайт ассоциации футболистов Италии.

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В прошлом месяце 29-летний нападающий сыграл в 5-ти матчах, в которых сумел отличиться 4-мя голами. Всего в нынешнем сезоне Серии А Дестро провел 16 поединков и забил 9 мячей.

После 20-ти туров чемпионата Италии Дженоа расположился на 14-й строчке.

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