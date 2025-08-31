Серия А, 2-й тур

Болонья – Комо – 1:0

Гол: Орсолини, 59

Парма – Аталанта – 1:1

Голы: Кутроне, 85 – Пашалич, 79

Наполи – Кальяри – 1:0

Гол: Замбо-Ангисса, 90+1

Болонья і Комо по-разному начали чемпионат. Команда Фабрегаса в первом туре уверенно одолела Лацио (2:0), а Болонья минимально уступила Роме (0:1).

Отчетный матч команды провели крайне осторожно – было видно, что игроки обеих команд очень боялись ошибиться, и в итоге в матче было не так много моментов. Попытки были, но много ударов пролетали мимо ворот. Надо отметить, что игра прошла в очень интенсивной борьбе – показательной является статистика желтых карточек: на двоих команды получили семь "горчичников". Инициатива была на стороне Комо, игроки которого больше владели мячом несмотря на гостевой статус. Впрочем, единственный мяч забили именно хозяева – Риккардо Орсолини на 59-й минуте с передачи Кастро отличился в воротах Бюте. Этот гол в итоге стал решающим. Минимальная победа Болоньи – 1:0.

Аталанта, которая пытается найти себя после ухода Гасперини, хотела реабилитироваться победой над Пармой после неудачного старта чемпионата – ничьей в матче с Пизой (1:1). Парма же в дебюте чемпионата без шансов уступила Ювентусу (0:2). Основные события в матче развернулись во второй половине встречи. Сначала на 79-й минуте Пашалич мощным ударом из-за пределов штрафной площади открыл счет, но уже через две минуты Кутроне воспользовался ошибкой Карнесекки и сравнял счет. В итоге – боевая ничья 1:1.

Наполи вырвал победу в непростом поединке с Кальяри. Неаполитанцы прогнозируемо давили и пытались "вскрыть" оборону гостей, но надо отдать должное сопернику – игра держала в напряжении до самого финального свистка. Лишь под занавес встречи хозяевам удалось отличиться: Буонджорно прострелил на Замбо-Ангисса, и тот точным ударом принес победу команде Антонио Конте. Минимальная и очень тяжелая победа Наполи над Кальяри – 1:0.

