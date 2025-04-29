Вингер Ювентуса Кенан Йилдиз получил наказание за удаление в матче 34-го тура Серии А с Монцей.

Перед перерывом матча с Монцей Йилдиз ударил локтем игрока соперника Бьянко и был удалён с поля, тем самым подставив свою команду. Он извинился перед партнёрами в перерыве и после матча, а также сделал это публично в своих соцсетях. "Я хочу пояснить, что этот жест вышел за рамки моих истинных намерений, и не отражает мою природу и мой способ восприятия футбола", – отметил он.

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Главный тренер Юве Игор Тудор также рассказал, как Йилдиз "прятался под полотенцем" в раздевалке после игры.

Лига Серии А решила наказать турка двумя матчами дисквалификации. Он пропустит матчи с Болоньей (4 мая) и Лацио (10 мая).

Йилдиз считается в Италии "новым Алексом Дель Пьеро". Перед началом этого сезона Ювентус позволил ему играть в футболке с 10-м номером.

В 46 матчах за Юве в этом сезоне Кенан забил 8 голов и оформил 5 ассистов.

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