Серия А начала расследование по поводу расистского скандала с участием Кина

Судья Херардо Мастрандеа приказал провести дальнейшее расследование расистских выкриков в адрес игроков Ювентуса Мойзе Кина и Блеза Матюйди.

После ознакомления с официальным докладом рефери и федеральной прокуратуры, спортивный судья Серии А Херардо Мастрандеа заявил, что необходимо провести дальнейшее расследование, чтобы определить, когда в адрес игроков звучали расистские выкрики и какая группа участвовала в этом.

Форвард Ювентуса Кин отметил гол у трибун Кальяри – фанаты начали оскорблять игрока на расистской почве

"Дополнительные расследования и новые детали необходимы компетентным органам. Необходимо определить, в какой фазе игры игроки стали мишенью расовой дискриминации и какого размера группы в этом участвовали", – отметил Мастрандеа, передает Goal.com.

Также Серия А наказала игроков за неспортивные действия в рамках прошедшего тура и Мойзе Кин также попал в этот список. Нападающий симулировал нарушение правил в матче против Кальяри и должен заплатить 2 тысячи евро штрафа, как и Милик с Наполи за симуляцию в игре против Эмполи.

Бонуччи раскритиковали за слова в адрес Кина в рамках расистского скандала

Напомним, форвард Ювентуса Мойзе Кин отметил гол у трибун Кальяри, на что фанаты соперников начали оскорблять игрока на расистской почве.