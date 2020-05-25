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Серия А может возобновить сезон отложенными матчами, – GdS

21:15 27 Читати українською
Серия А может возобновить сезон отложенными матчами, – GdS
Интер – Сампдория / фото из соцсетей

Итальянская Серия А разработала план возобновления прерванного пандемией коронавируса сезона 2019/20.

Итальянское первенство может возобновиться 13 июня отложенными матчами 25-го тура, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Это позволит уравнять все команды чемпионата по количеству поединков – по 26. После этого 20 июня состоятся матчи 27-го тура. В четверг этот проект лига обсудит с министром спорта Винченцо Спадафорой.

Если идею Серии А поддержит правительство, то уже 13 июня пройдут 4 матча чемпионата Италии: Интер – Сампдория, Аталанта – Сассуоло, Торино – Парма и Верона – Кальяри.

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Италия Серия А коронавирус
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