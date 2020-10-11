На матчах чемпионата Италии может еще уменьшиться болельщиков из-за увеличения случаев коронавируса.

Власти Италии рассматривают сократить количество зрителей на трибунах с 1000 до 500, сообщает Calciomercato.

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Причиной стал рост количества больных коронавирус – на прошлой неделе в Италии было зарегистрировано 20 989 случаев COVID-19, что на 54 процентов больше, чем за неделю до этого. Министр здравоохранения Роберто Сперанса уже завтра обсудит возможность сокращения количества посетителей мероприятий на открытом воздухе до 500 человек.

К слову, именно из-за коронавирус не состоялся скандальный матч Ювентус – Наполи. Неаполитанцам запретили покидать Неаполь из-за вспышки COVID-19. Таким способом местные власти региона Кампанья пытается одолеть пандемию. Ювентус, в свою очередь, настаивает на техническом поражении для соперника.

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