Серия А может перенести старт нового сезона – Интер отличается от других клубов

Клубы рассматривают возможность переноса стартового тура на неделю, информирует Football-Italia со ссылкой на Corriere della Sera.

Ланс – ПСЖ: Лига 1 перенесла поединок по просьбе Тухеля

В ряде команд Серии А обнаружили игроков с коронавирусом, что негативно повлияло на процесс подготовки. Чемпионат Италии должен был начаться 19 сентября, однако участники турнира собираются договариваться о продлении перерыва.

У Интера отдельная ситуация – миланцы 21 августа играли в финале Лиги Европы, поэтому имели еще меньше времени на восстановление. Ожидается, что обидчик Шахтера получит дополнительную неделю отдыха, независимо от других клубов. Официально календарь Серии А 2020/21 должен быть утвержден 31 августа.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо