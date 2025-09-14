Серия А, 3-й тур

Сассуоло – Лацио – 1:0

Гол: Фадера, 70

Пиза – Удинезе – 0:1

Гол: Браво, 14

Аталанта – Лечче – 4:1

Голы: Скальвини, 37, Де Кетеларе, 51, 73, Залевски, 70 – Н'Дри, 82

После домашней ничьей с Вероной Удинезе одержал вторую победу подряд. Вслед за Интером был обыгран новичок элитного дивизиона Пиза. Единственный гол был забит в начале встречи Икером Браво после нескольких отскоков мяча в штрафной площади Пизы. У команды Альберто Джилардино были шансы сравнять счет, но она ими не воспользовалась.

Так Удинезе временно вышел на третье место.

Аталанта под руководством Ивана Юрича одержала первую победу в чемпионате – не повезло Лечче. Экс-форвард "джаллоросси" Никола Крстович забить не смог, но дважды ассистировал своим новым партнерам – сначала Де Кетеларе, потом – Залевски. Сам Залевски также, помимо гола, оформил голевую передачу. Однако героем встречи стал Де Кетеларе, который оформил дубль.

После поражения от Комо в первом туре Лацио снова проиграл на выезде – на сей раз в матче с Сассуоло. Что интересно, победный гол в этой встрече забил Алю Фадера, который играет за "нероверди" на правах аренды из... Комо. Форвард с метра замкнул коленом мяч после навеса с углового и скидки Мухаремовича.

Так Сассуоло после двух подряд поражений набрал первые очки в сезоне.