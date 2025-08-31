Серия А, 2-й тур

Дженоа – Ювентус – 0:1

Гол: Влахович, 73

Торино – Фиорентина – 0:0

Болельщики Ювентуса разлюбили Душана Влаховича за его отказ покидать клуб летом. Но именно сербский форвард забивает уже во втором матче подряд на старте чемпионата. После гола в ворота Пармы Влахович забил победный мяч в ворота Дженоа – причем он сделал это после выхода на замену на 62-й минуте. Это событие произошло после розыгрыша углового: Душан замкнул головой передачу Костича, выиграв дуэль у Эстигора.

Обмен Довбика на Хименеса все еще может состояться – Рома и Милан обсуждают детали

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский вышел на замену на 65-й минуте, но помочь отыграться своей команде так и не смог.

Тифози Торино ожидали от своей команды реакции после разгрома от Интера со счетом 0:5 в дебютном туре, но ее не случилось – "быки" второй матч подряд не смогли даже забить. Более того, именно "фиалки" были ближе к победе в этой встрече – к наставнику Торо Марко Барони есть много вопросов.