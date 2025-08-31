Серия А, 2-й тур

Интер – Удинезе – 1:2

Голы: Дюмфрис, 17 – Дэвис, 29 (с пенальти), Атта, 40

Лацио – Верона – 4:0

Голы: Гендузи, 3, Дзакканьи, 10, Кастельянос, 41, Диа, 82

"Мы едем на Сан-Сиро за опытом", – говорил перед игрой с Интером главный тренер Удинезе Коста Руньяич, намекая на то, что большой интриги в этой встрече ждать не стоит. Тем не менее "зебры" удивили – они одержали не просто победу, а волевую победу.

После того, как Дюмфрис реализовал эпизод один на один с передачи Тюрама, Удинезе заработал пенальти – все тот же нидерландец сыграл рукой в своей штрафной, и Дэвис реализовал 11-метровый. А потом Атта забил благодаря индивидуальному мастерству: он получил мяч в центральной зоне чужой половины поля и начал смещаться ближе к воротам. Биссек вместо того, чтобы встречать полузащитника Удинезе, все время пятился назад. Оказавшись на линии штрафной площади, Атта нанес удар – и забил.

После перерыва Димарко отправил мяч в сетку, но Тюрам оказался в офсайде – гол был отменен.

Лацио дал убедительный ответ на поражение от Комо в первом туре. Команда Маурицио Сарри разгромила Верону, забив ей четыре сухих мяча. Что интересно, все голы забили разные игроки: Гендузи, Дзакканьи, Кастельянос и Диа. У Тати Кастельяноса, помимо гола, есть еще и две голевые передачи.