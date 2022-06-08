В этом году борьба за чемпионство продолжалась до последнего тура. Вполне реальным был вариант, что на вершине таблицы могли оказаться две команды с одинаковым количеством очков. Однако Милан победил, не дав повода для дискуссий. Интер отстал в два пункта.

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Сейчас в Серии А действует правило, предусматривающее, что при равенстве очков выше будет та команда, которая лучше провела очные встречи. Без разницы, о каком месте в таблице идет речь. Это касается и претендентов на чемпионство, и тех, кто вылетает.

Очевидно, что руководству Лиги такой вариант не нравится. По информации Gazetta dello Sport, Серия А готовит обращение в Федерацию футбола Италии (FIGC) о возможности проводить "золотой матч", если две команды завершат сезон с одинаковым количеством очков.

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