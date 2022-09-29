Чемпионат Италии снова не боится первым опробовать новаторские решения для арбитров.

Серия А надеется использовать полуавтоматическую систему фиксации офсайдов уже 4 января следующего года, сообщает TMW со ссылкой на президента местной футбольной Ассоциации Габриэле Гравину.

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ФИФА протестировала новацию в низших дивизионах и осталась довольна. Ее планируют использовать на ЧМ-2022 в Катаре. Италия решила не затягивать и также как можно скорее адаптировать систему. В свое время именно Серия А первой среди европейских элитных чемпионатов использовала VAR.

Система полуавтоматического определения офсайда будет призвана не допустить судейских ошибок, связанных с неправильной трактовкой правила. В тонких эпизодах высокотехнологичные камеры сами быстро просчитают положение игроков и передадут свой вердикт команде VAR, а она – полевому судье.

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