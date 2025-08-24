Серия А, 1-й тур

Кальяри – Фиорентина – 1:1

Голы: Луперто, 90+4 – Мандрагора, 68

Комо – Лацио – 2:0

Голы: Дувикас, 47, Пас, 73

Форвард Роберто Пикколи не попал даже в заявку Кальяри – именно из-за подготовки к переходу в Фиорентину. Без него главному тренеру Фабио Пизакане пришлось выпускать в атаке рядом с Борелли номинального полузащитника Фолоруншо. Но именно единственный игрок сборной Италии в составе сардов был причастен к единственному голевому моменту хозяев в первом тайме: Фолоруншо замыкал навес с углового, однако мяч на линии ворот был остановлен Госенсом.

После перерыва сарды продолжили создавать моменты у ворот Де Хеа (испанский вратарь отразил очень опасный удар Лувумбо), однако именно "виола" первой реализовала свой момент – Мандрагора замкнул навес Гудмундссона.

Однако удержать победу команде Стефано Пиоли не удалось: на 90+4-й минуте стандарт принес Кальяри успех: Луперто замкнул навес Гаэтано.

Трансферные проблемы Лацио углубились, когда Маурицио Сарри не мог рассчитывать на полузащитника Ровеллу с первых минут – он вернулся в Ломбардию лишь в день игры, поскольку стал отцом и ездил в столицу Италии к жене и новорожденному ребенку (в итоге он вышел на замену в середине второго тайма). Учитывая дисквалификацию Романьоли и недоступность Исаксена, Патрика и Весино, назвать состав Лацио основным было трудно.

Обороне римлян удалось сдержать Комо в первом тайме, несмотря на обилие моментов в исполнении Дувикаса, Хесуса Родригеса и Нико Паса – хозяева владели мячом 70% (!) времени. Но стоило команде Сарри создать на 47-й минуте свой первый голевой момент (Канчельери пробил в штангу), как Комо сразу же забил: Дувикас замкнул передачу Паса.

Лацио едва не подловил Комо на высокой линии обороны – Кастельянос вышел один на один чуть ли не с центра поля, но его гол был отменен из-за офсайда. А уже после этого Нико Пас забил прямым ударом со штрафного и окончательно снял все вопросы о победителе.

