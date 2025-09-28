Серия А, 5-й тур

Рома – Верона – 2:0

Голы: Довбик, 7, Суле, 79

Пиза – Фиорентина – 0:0

Артем Довбик начал матч с Вероной немного нервно. В первой же атаке, которую он сам и разогнал, украинский форвард побоялся нанести удар со средней дистанции, хотя он напрашивался. Вместо этого Артем сделал пас на Пеллегрини.

Довбик забил свой первый гол в сезоне за Рому – ВИДЕО

Однако довольно быстро Довбик забил. На седьмой минуте он замкнул головой навес Челика с правого фланга – причем Артем не просто подставил голову под мяч, а сделал целенаправленное движение, чтобы отправить снаряд под дальнюю штангу. Этот гол стал для него первым в сезоне.

Чуть позже украинец мог оформить еще и ассист, если бы Пеллегрини сыграл немного ловчее. Лоренцо получил мяч на ход, но позволил игроку соперника в последний момент выбить мяч у себя из-под ног на угловой. Так выход один на один с вратарем был предотвращён.

Матч с Вероной стал для Ромы, пожалуй, худшим с точки зрения игры в обороне. Гости неоднократно разрывали защиту римлян, а форвард Гифт Орбан упустил две великолепные возможности забить. В первом случае хозяев спас Миле Свилар, который отбил мяч лицом; во втором случае Орбан с двух метров умудрился попасть не в ворота, а в перекладину.

В конце матча Рома забила второй мяч не благодаря, а вопреки. Гальярдини выбил мяч из-под ног Коне, но снаряд отскочил прямо к Суле. Так Матиас забил свой первый домашний гол на Олимпико – ранее он отмечался за "джаллоросси" на этом стадионе только в гостевом дерби с Лацио.

В параллельном матче Пиза не позволила Фиорентине победить, хотя главный тренер "виолы" Стефано Пиоли обещал реакцию в исполнении своей команды за провал старта сезона. Мойзе Кин дважды забил, но оба его мяча были отменены из-за офсайда. Гол форварда Пизы Мейстра тоже был отменен – из-за попадания мяча в руку.

В конце игры Куадрадо пробил в штангу, поэтому можно сказать, что игра была равной. Вполне возможно, что после этой встречи наставник Фиорентины будет уволен.

