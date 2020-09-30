Серия А на грани срыва – власти Италии требуют остановить чемпионат
Итальянский чемпионат может пойти на вынужденную паузу из-за пандемии.
Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа заявила, что Серию А стоит приостановить из-за вспышки коронавируса в Дженоа, информирует CdS. В клубе из Генуи было зафиксировано 14 случаев.
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"Протоколы, которые мы подписывали, говорят сами за себя. Серия А должна быть приостановлена. Когда зафиксировано так много положительных тестов, остается лишь приостановить чемпионат. Инфицированные не могут играть, ведь могут подвергнуть опасности других", – сказала Дзампа.
Федерация футбола Италии ответила на этот призыв, заявив, что руководствуется рекомендациями УЕФА. Там сказано, что клуб может участвовать в поединках, если заявит хотя бы 13 игроков. В ближайшее время должно состояться заседание лиги, на котором и примут решение о будущем чемпионата Италии.
К слову, Дженоа уже обратился к руководству федерации с просьбой перенести субботний матч против Торино.
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