Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа заявила, что Серию А стоит приостановить из-за вспышки коронавируса в Дженоа, информирует CdS. В клубе из Генуи было зафиксировано 14 случаев.

Дженоа попал в плен коронавируса – в команде серьезная вспышка

"Протоколы, которые мы подписывали, говорят сами за себя. Серия А должна быть приостановлена. Когда зафиксировано так много положительных тестов, остается лишь приостановить чемпионат. Инфицированные не могут играть, ведь могут подвергнуть опасности других", – сказала Дзампа.

Федерация футбола Италии ответила на этот призыв, заявив, что руководствуется рекомендациями УЕФА. Там сказано, что клуб может участвовать в поединках, если заявит хотя бы 13 игроков. В ближайшее время должно состояться заседание лиги, на котором и примут решение о будущем чемпионата Италии.

К слову, Дженоа уже обратился к руководству федерации с просьбой перенести субботний матч против Торино.

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