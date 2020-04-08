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Серия А будет вынуждена отказаться от VAR, если чемпионат удастся возобновить

06:00 12 Читати українською
Серия А будет вынуждена отказаться от VAR, если чемпионат удастся возобновить
VAR / фото иллюстративное

Президент Ассоциации итальянских арбитров Марчелло Никки заявил, что в случае возобновления Серии А, матчи могут пройти без VAR.

"Мы будем вынуждены пойти на это. Оборудование VAR располагается в фургонах, и судьи с операторами находятся в ограниченых условиях. Вы не знаете, где и с кем были все они до матча.

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Существует риск, что не будет безопасной дистанции, это может быть проблемой. Рефери беспокоятся, у них у всех есть семьи и они хотят увидеть их снова, и мы должны сначала подумать об этом", – сказал Никки в эфире телеканала Rai.

Напомним, Серия А первой среди топ-чемпионатов приняла решение об остановке сезона из-за пандемии коронавируса. На вынужденную паузу лидером ушел Ювентус, который опережает Лацио всего на одно очко.

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Теги
Италия коронавирус Серия А Видеоассистент арбитра (VAR)
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