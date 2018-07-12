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Сери перешел в Фулхэм

13:00 130 Читати українською
Сери перешел в Фулхэм
Жан-Мишель Сери / соцсети

Фулхэм подписал хавбека Ниццы Жана-Мишеля Сери.

Фулхэм на своем официальном сайте сообщил о подписании хавбека Ниццы Жана-Мишеля Сери.

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Контракт рассчитан до 2022 года.

Ранее игроком интересовались Челси, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Барселона.

"Я доволен быть здесь, это новое приключение, которое начинается для меня и я надеюсь, что справлюсь с этим", – заявил Сери.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Ницца Ницца Фулхэм Фулхэм Жан-Мишель Серри Жан-Мишель Серри
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