Сери перешел в Фулхэм

Фулхэм подписал хавбека Ниццы Жана-Мишеля Сери.

Фулхэм на своем официальном сайте сообщил о подписании хавбека Ниццы Жана-Мишеля Сери.

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Контракт рассчитан до 2022 года.

Ранее игроком интересовались Челси, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Барселона.

"Я доволен быть здесь, это новое приключение, которое начинается для меня и я надеюсь, что справлюсь с этим", – заявил Сери.