Сери может уйти в аренду в Галатасарай – в прошлом году им интересовалась Барселона

Полузащитник лондонского Фулхэма Жан-Мишель Сери попал в сферу интересов турецкого Галатасарая.

Ивуариец готов покинуть Альбион лишь год спустя переезда в Премьер-лигу, сообщает Sky Sports.

Галатасарай изучает возможность приобретения Яремчука

По информации издания, на Сери претендуют минимум 2 клуба. Один из них – Галатасарай. Позже стамбульцы подтвердили интересуются хавбеком и начали переговоры с боссами Фулхэма относительно перехода 27-летнего игрока.

В сезоне 2018/19 Жан-Мишель Сери провел 32 матча в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Однако, этого оказалось недостаточно для сохранения для Фулхэма прописки в элите.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів