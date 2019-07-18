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Сери может уйти в аренду в Галатасарай – в прошлом году им интересовалась Барселона

06:30 31 Читати українською
Сери может уйти в аренду в Галатасарай – в прошлом году им интересовалась Барселона
Жан-Мишель Сери / официальный сайт АПЛ

Полузащитник лондонского Фулхэма Жан-Мишель Сери попал в сферу интересов турецкого Галатасарая.

Ивуариец готов покинуть Альбион лишь год спустя переезда в Премьер-лигу, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, на Сери претендуют минимум 2 клуба. Один из них – Галатасарай. Позже стамбульцы подтвердили интересуются хавбеком и начали переговоры с боссами Фулхэма относительно перехода 27-летнего игрока.

В сезоне 2018/19 Жан-Мишель Сери провел 32 матча в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Однако, этого оказалось недостаточно для сохранения для Фулхэма прописки в элите.

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